Was wird aus ehemaliger Gartenbaufachschule in Quedlinburg?

Quedlinburg/MZ. - Sie gehört dem Land und wird aktuell als Außenstelle der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber genutzt: die ehemaligen Fachschule für Gartenbau in Quedlinburg mit der an ein Schloss erinnernden Villa Baentsch. Die Stadt hat seit vielen Jahren Interessen an der Immobilie.

Gartenbaufachschule: Was ändert sich jetzt?

Konkret an deren touristischer Entwicklung. Nun könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen: Denn der Leiter der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) hat der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Belegung der Außenstelle in Quedlinburg einem Erlass des Innenministeriums zufolge zum 30. Juni dieses Jahres beendet werde, berichtete Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Derzeit hier noch lebende Bewohner würden innerhalb der Zast verlegt oder in Kommunen untergebracht. Danach werde das Gebäude beräumt und an den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) zurückgegeben. Wann genau das erfolgen solle, stehe noch nicht fest.

Das bedeute, „dass wir uns höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr zur Zukunft der ehemaligen Gartenbaufachschule positionieren können und müssen“, erklärte der Oberbürgermeister. Er erinnerte daran, dass die Stadt im Jahr 2025 über die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH schriftlich ein Kaufinteresse gegenüber dem Land angezeigt habe, „um unseren Einfluss auf diese für die Stadtentwicklung wichtige Liegenschaft zu sichern“. Zwischenzeitlich habe es auch immer wieder Anfragen von potentiellen Investoren gegeben, die aber auf Grund der Zurückhaltung seitens des Landes nicht weiter verfolgt worden seien, berichtete Frank Ruch im Stadtrat weiter.

Gartenbaufachschule: Wie könnte es weitergehen?

Wie er auf Nachfrage der MZ sagte, gebe es eine Gruppe von Investoren aus Quedlinburg, die sich eine Entwicklung der Liegenschaft im touristischen Umfeld vorstellen könnte. Das hänge aber auch von den Verkaufsbedingungen ab, die das Land dann aufrufe. Denn hier müsse einiges umgebaut und saniert werden.

Die Villa wurde in der Zeit um 1900 durch den Architekten Max Schneck für den Gutsbesitzer Ernst Baentsch im Stil des Späthistorismus gebaut.