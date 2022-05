Schauen, staunen, fachsimpeln bei 4. Young- und Oldtimer-Treffen in Peißen

Mirko Schmidt aus Alsleben führte in Peißen einen Volvo C303 vor. Das ehemalige schwedische Militärfahrzeug hatte der 41-Jährige vor einem Jahr am Bodensee für sich und seine Familie entdeckt.

Peissen/MZ - Wetter und Corona hatten es zuletzt nicht gut gemeint mit den Peißenern. 2019 prasselte der Regen unaufhörlich auf die Teilnehmer des Young- und Oldtimertreffens, in den vergangenen beiden Jahren musste coronabedingt sogar das ganze Maienfest abgesagt werden. Das kühle, windige Wetter war deshalb diesmal kein Hindernisgrund. In Scharen strömten die Besucher am Samstagvormittag auf die Festwiese, um die vielen Traktoren, Militärfahrzeuge, Mopeds und Autos aus vergangenen Zeiten näher in Augenschein zu nehmen und mit ihren Eigentümern ins Gespräch zu kommen.