Der Lebendorfer Musikverein lädt am 20. April zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei können Besucher die Vereinsmitglieder und die verschiedenen Instrumente kennenlernen.

Lebendorf/MZ - Wenn Kinder anfangen, ein Instrument zu erlernen, dann fällt die Entscheidung oft auf einen von mehreren Klassikern: Klavier oder Geige? Oder vielleicht doch erst mal Flöte? Ein Instrument, das wohl eher weniger Kinder und ihre Eltern auf dem Schirm haben, ist die Schalmei.

Schalmei ist gut zu erlernen

Aber daran lässt sich etwas ändern: Der Lebendorfer Musikverein lädt am Sonnabend, 20. April, zum Tag der offenen Tür ein. Dabei geht es unter anderem um das besondere Blasinstrument. Besonders deshalb, weil es auch für musikalische Anfänger recht einfach zu lernen ist. „Dafür sind Notenkenntnisse nicht zwingend erforderlich“, sagt Marina Nauke, Vorsitzende des Musikvereins. „Man setzt den Mund drauf und pustet.“ Ein Junge, der seit etwa vier Wochen im Verein dabei sei, könne gemeinsam mit dem Ensemble bereits erste Lieder spielen.

Doch der Tag der offenen Tür dreht sich nicht allein um die Schalmei. Die Mitglieder – der Verein hat derzeit 28, davon 16 Spielleute – stellen auch andere Instrumente vor, die bei ihnen gespielt werden können, beispielsweise die Trommel.

Auch ansonsten soll es bei der Veranstaltung einige Einblicke ins Vereinsleben geben. „Das ist nicht mehr so starr wie früher noch“, meint Marina Nauke, sondern stattdessen recht abwechslungsreich. Die Musiker haben gemeinsame Auftritte und Vereinsfeiern und unternehmen auch mal zusammen Ausflüge. So sei man beispielsweise zu Jahresbeginn in Leipzig gewesen und habe sich dort die Musikschau der Nationen angesehen, berichtet Nauke. „Es macht wirklich Spaß und man ist unter Freunden“, meint sie im Hinblick auf die Vereinsaktivitäten.

Bei der Übungsplanung flexibel

Zu denen gehören auch die regelmäßigen Proben. Aktuell treffen sich die Mitglieder im Wechsel freitags ab 19 und sonntags ab 10 Uhr. Damit trage man unterschiedlichen Arbeitszeiten der Musiker Rechnung, die beruflich teils im Schichtdienst tätig sind, erklärt Marina Nauke. Entsprechend könne man sich auch auf weitere Vereinsmitglieder einstellen.

„Wir sind vor allem auf der Suche nach jungem Nachwuchs“, sagt die Vereinsvorsitzende. Die Schalmei sei beispielsweise für Kinder ab acht bis zehn Jahren spielbar, die dafür bereits über die nötige Lungenleistung verfügen. Sollten sich einige Kinder finden, die im Verein mitmachen wollen, könne man die Übungsstunden anpassen, meint Nauke. „Wir sind da offen für alles.“

Info: Der Tag der offenen Tür findet am 20. April ab 15 Uhr in der Denkmalstraße 78 in Lebendorf statt. Für das leibliche Wohl ist laut Veranstalter gesorgt.