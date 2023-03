Nach der Winterpause wird Kult-Gaststätte an der Saale in Bernburg für den Saisonstart vorbereitet. Wann es losgeht.

Bernburgs beliebtestes Ausflugslokal putzt sich in diesen Tagen für den Start in die neue Saison heraus. Die Inhaber Jeanette und Sven Rehberg haben zusammen mit Sohn und Schwiegertochter nach dem langen Winter in dieser Woche endlich damit beginnen können, den Staub aus dem Holzhaus am Kesselbusch zu wedeln, das Wasser wieder anzustellen sowie Tischen und Stühlen einen frischen Farbanstrich zu geben. Außerdem wollen sie die maroden Holzpfähle der Umzäunung gegen Stahlrohre ersetzen. Solei, Fischbrötchen, Berliner Weiße und Fassbrause sollen voraussichtlich ab Montag, 3. April, verkauft werden. Geöffnet ist dann wochentags ab 11 Uhr, an den Wochenenden ab 10 Uhr bis jeweils mindestens 19 Uhr.