Zum Teil hunderte Jahre alte Mühlen bergen rings um Bernburg so manches Geheimnis. In dieser Serie werden die Entstehungsgeschichten von 18 Mühlen erzählt und diverse Rätsel gelöst.

Georg Kloppe kann sich noch gut an die Müller der Mühle in Altenburg erinnern.

Halle/MZ - Rings um Bernburg liegen viele Geheimnisse und faszinierende Geschichten in Form von alten Mühlen verborgen. Einige sind mittlerweile bewohnt, liegen brach oder sind nur noch auf Schwarz-Weiß-Fotos vorhanden. Diese Sammlung der alten Bauten liefert Einblicke in die zum Teil 1.000 Jahre zurückliegenden Entstehungsgeschichten der Bernburger Mühlen und fragt Hinterbliebene nach einer Zeit, in der Mehl noch weißes Gold genannt wurde und Kriege und Brände Lebensgrundlagen zerstörten - aber auch wie die alten Denkmäler heute gewahrt und genutzt werden.

Seit mehr als 30 Jahren steht Baalberges Mühle leer - nun sucht sie neuen Besitzer

Die 160 Jahre alte Turmwindmühle in Baalberge steht seit mehr als 30 Jahren leer. Als eines der Wahrzeichen des Dorfes, das schon im Auto Richtung Bernburg auffällt, sucht die Mühle nun einen neuen Besitzer. So geht die Suche voran.

Rätsel um Mühlenruine von Könnern

Zuletzt war die Mühlenruine von Könnern im Besitz der Müllersfamilie Andritzky. Nach dem Angriff in den letzten Kriegstagen ist nicht mehr viel von Könnerns Wahrzeichen übrig. Um die Ruine rankt sich so manches Rätsel. Heimatforscher Peter Sander hofft auf Antworten.

In der Mühle Lederbogen in Cörmigk wird Mehl wie vor 100 Jahren hergestellt

Die Wassermühle Lederbogen am Ortsausgang von Cörmigk in Richtung Preußlitz ist noch immer in Betrieb. Hier wird, so wie vor 100 Jahren Mehl hergestellt. Seit mehr als 700 Jahren gibt es die Müllersfamilie Lederbogen in Cörmigk. Nun führt Schwiegersohn Harald Sauer sie mit historischer Technik weiter. Diesen Herausforderungen muss er sich stellen.

Riesling, Bacchus und Dornfelder

Vor rund 200 Jahren wurde die Turmholländermühle in Crüchern gebaut. Das junge Paar Frank und Maryia Teßner haben aus der alten Mühle ein doch recht ungewöhnliches Zuhause gemacht. Sie haben noch große Pläne für die Turmholländermühle, die unter anderem mit Wein zu tun haben.

Einzigartiges Bauwerk - die Schloss-Mühle in Neugattersleben

Die Schloss-Mühle in Neugattersleben ist ein einzigartiges Bauwerk. Die dank der Familie von Alvensleben vor knapp 450 Jahren erbaute Mühle steht seit vielen Jahren leer. Mehl wird in ihr wohl nie wieder gemahlen, doch die Hoffnung, dass sich ein Investor für das massive und vor allem unvergleichliche Mühlenhaus findet, ist noch nicht aufgegeben.

Verbrechen an der Mühle in Altenburg

Die Holländerwindmühle in Altenburg ist vor rund 150 Jahren entstanden und seit den 1980er Jahren nicht mehr in Betrieb. Die Mühle am Rande von Altenburg birgt ein Verbrechen, dass schon viele Jahre zurückliegt. Ist sie zum Tatort eines Totschlags geworden?

Die schrumpfende Mühle von Wedlitz

Am Ortseingang von Wedlitz fällt ein besonderes Bauwerk ins Auge, von dem schon einiges fehlt. Die kleine Turmholländermühle liegt einigen Ortsbewohnern noch immer am Herzen. Wem gehört die Mühle aus Feldsteinen, umringt von Ackerland und Maschendrahtzaun heute?

Das Mühlendorf Belleben - auf Spurensuche 500 Jahren zurück in die Vergangenheit

Belleben, das kleine Dorf am östlichsten Zipfel des Salzlandkreises hat so viele Bauwerke, um Mehl zu produzieren, wie kein anderer Ort im Raum Bernburg. Im September 1914 soll ein starker Sturm die Mühle im Dorf umgeworfen haben. Sie wurde nie wieder aufgebaut. Diese Spurensuche reicht 500 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Öl aus Aderstedt - das Dorf mit der 1000-jährigen Mühlengeschichte

Rund 1.000 Jahre reicht die Mühlengeschichte an der Wipper am Rande Bernburgs zurück. Hier war eine alte Mühle lange Zeit dem Verfall preisgegeben und verwilderte. Was den Ortsbürgermeister von Aderstedt heute zuversichtlich stimmt und warum die Aderstedter Mühle gar nicht wirklich die Aderstedter Mühle ist.

Gemälde von der Zernitzer Ölmühle bei Aderstedt aufgetaucht

Von der Zernitzer Mühle ist mittlerweile sogar ein Gemälde aufgetaucht. Der Aderstedter Heimatforscher Bernd Scholz bringt Licht ins Dunkel über die Geschichte der Zernitzer Mühle am Rande des Dorfes. Eine Künstlerin aus Bernburg war offenbar von dem Gebäude besonders angetan.

Kurioses über die Mühlen von Latdorf

In Latdorf hat es über viele Jahre mehrere Mühlen gegeben, die mit der Zeit alle verschwunden sind. In dem Nienburger Ortsteil Latdorf geht der Ortschronist Michael Stange mit der MZ auf Spurensuche. Um die Wassermühle in Latdorf existiert sogar eine Sage.

Das traurige Ende der Wipperperle in Ilberstedt

In Ilberstedt erinnern sich nur noch wenige an die Mühle im Dorf. Die lange Müllerstradition der Familie Simm, nahm nach fünf Generationen mit dem Zweiten Weltkrieg ein trauriges Ende. Nachfahre der Familie Wolfgang Simm erzählt.

Mühlenfoto von Arno Bobbe aus Gramsdorf geht ans Herz

Der Gramsdorfer Arno Bobbe kannte den letzten Müller des Dorfes gut. An die Bockwindmühle in Gramsdorf erinnern heute nur noch Fotos aus Bobbes Fotoalbum, denn sie wurde zu DDR-Zeiten abgerissen. Welche Verbindung Bobbe zum Müller hatte und welche Schätze sein Fotoalbum birgt.

Mühlenforscher Gerhard Papsch ist auf Spurensuche in Nienburg gegangen

Der Mühlenforscher Gerhard Papsch hat lange über die Öl- und Mehlproduktionsstätten in Nienburg recherchiert und unter anderem herausgefunden, dass die Stadt einst drei Mühlen hatte. Kriege und Brände haben aber auch hier Narben hinterlassen. Der Mühlenforscher teilt seine Erkenntnisse und die spannende Geschichte der Mühlen.

Bernburgs Minimühle war einst Heim der sieben Zwerge

Bernburgs Miniwindmühle hat nicht ein einziges Korn zu Mehl gemahlen, geschweige denn einen Tropfen Öl gepresst. Stattdessen soll die kleinste Holländermühle weit und breit Schneewittchens sieben Zwerge beherbergt haben. Manfred Lahne, Sohn des Erbauers, gibt seltene Einblicke.

Der graue Klotz auf Bernburgs Saaleinsel

Zwei Mal ist die Saalemühle in Bernburg von schweren Bränden heimgesucht worden. Der graue Klotz, an dem auch teilweise schon Dachziegel fehlen, feierte 1969 das 750-jährige Bestehen. Die wertvolle Saalemühle der anhaltischen Fürsten wird bereits um 1219 zum ersten Mal erwähnt. Wie das massive Bauwerk auf der Saaleinsel heute genutzt wird.

Mit Video: Trebnitzer Mühle hat einmalige Dachterrasse mit Liegestuhl

Seit einem halben Jahrhundert lebt Wilfried Brütting schon neben der Mühle in Trebnitz. Auf einer Anhöhe, direkt an der Landstraße thront das Bauwerk, das von etlichen Bäumen umgeben ist. Die Trebnitzer brachten viele Jahrzehnte ihr Getreide zur Verarbeitung zu Schrot dorthin, doch geschichtlichen Daten, zum Beispiel darüber, wann die Mühle erbaut wurde, gibt es nicht. So sieht es in er Mühle heute aus.

Mit Video: Ulli Riediger erfüllt sich mit eigener Bockwindmühle seinen Lebenstraum

Den Beesenlaublinger Ulli Riediger hat das Mühlenfieber schon in der Kindheit gepackt. Am Sterbebett eines befreundeten Müller bekam Riediger von ihm einen Bauplan und zimmerte sich eine eigene funktionstüchtige Bockwindmühle. Damit erfüllte er sich einen Lebenstraum.

Mit Video: Auf Zeitreise in der Wassermühle in Güsten

Ron Brommundt ist schon seit fünf Jahren der Besitzer der Wassermühle in Güsten. Er wollte schon immer in einem Denkmal wohnen und hat sich diesen Traum mit der Mühle erfüllt. Er würde gern mit Besuchern und Besucherinnen auf Schatzsuche in der alten Mühle gehen. Warum das noch nicht geht und was ihn erwartet.