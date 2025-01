Bernburg/MZ. - Der Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe (WZV) will nach Angaben seines Geschäftsführers Harald Bock in diesem Jahr 18,6 Millionen Euro in seinem Verbandsgebiet investieren. Er ist unter anderem für die Trinkwasserversorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung in den Einheitsgemeinden Bernburg und Könnern sowie in Teilen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und in einigen Nienburger Ortsteilen zuständig.

