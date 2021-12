Ruderweltmeister Maximilian Planer aus Bernburg überreicht 500 Euro

Bernburg/MZ - Über ein vorweihnachtliches Geschenk konnte sich der Verein Kids vor einigen Tagen freuen: Ruderweltmeister Maximilian Planer hat Mitarbeiter Max Liebrecht einen Scheck über 500 Euro überreicht. „Maximilian und ich kennen uns schon von früher, wir haben zusammen beim Bernburger Ruderclub gerudert“, erzählt Liebrecht, der als Coach und Familienhelfer beim Verein Kids arbeitet.

Während Maximilian Planer aber dem Rudern treu blieb und es sogar zu zwei Weltmeister-Titeln mit dem Deutschland-Achter und einer Olympia-Teilnahme schaffte, wechselte Max Liebrecht die Sportart: Er spielte zwölf Jahre lang Handball, unter anderem beim SV Anhalt, bei Rot-Weiß Staßfurt und Tusem Essen. „Der Sport verbindet uns nach wie vor“, sagt Liebrecht, der mit Planer auch schon einen gemeinsamen Podcast gemacht hat. Das Geld soll nun den Kindern, Jugendlichen und Familien zum Weihnachtsfest zugute kommen, die vom Verein Kids betreut werden. Jedes Jahr würden zu Weihnachten Geschenke für die Kinder gekauft, die der Weihnachtsmann dann in den Einrichtungen verteilt, erzählt Liebrecht. „Wir sind als sozialer Träger durch ein weiteres schweres Jahr gegangen“, berichtet Liebrecht. Dies sei zwar auch in vielen anderen Bereichen so. Aber da die Arbeit im Hilfebereich vor allem von Kontakt, Mimik und Gestik lebe, sei es eben eine besondere Herausforderung gewesen. Umso mehr freuen sich die Mitarbeiter über jede noch so kleine Spende, die die Arbeit etwas angenehmer macht. Wer ebenfalls spenden möchte, könne die Geschäftsstelle in der Auguststraße 21 kontaktieren oder aber Max Liebrecht direkt beispielsweise über Instagram direct Message, Profil: max_liebrecht