Riesling, Bacchus und Dornfelder

Frank und Maryia Teßner haben in Crüchern einen großen Plan, der mit Wein zu tun hat.

Crüchern/MZ - Es ist schon fast Liebe auf den ersten Blick gewesen − zwischen dem jungen Paar Frank und Maryia Teßner und ihrem doch recht ungewöhnlichen Zuhause. In dem alle Wände rund sind und man ordentlich Treppenstufen bezwingen muss, um vom Bad zur Lounge zu laufen. Seit 2018 sind der 35-Jährige und seine 38-jährige Frau die neuen Bewohner der Mühle in Crüchern, hoch oben auf dem 109 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Mühlenberg an der Landstraße zwischen Crüchern und Poley. „Wir haben etwas gesucht, wo es keine zu enge Nachbarschaft gibt“, sagt Frank Teßner. Das hat die Mühle eindeutig zu bieten. Denn schaut man aus den kleinen Fenstern direkt unter der Mühlenkuppel ist weit und breit kein einziges Haus zu sehen. Nur Stoppelacker, eine Reihe Nussbäume und jede Menge Weinreben.