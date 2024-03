Erstmals wird es eine gemeinsame Versammlung aller Bernburger Ortsfeuerwehren geben. Was dahinter steckt und wie man diese unterstützen kann.

Bernburg/MZ. - Die Feuerwehr Bernburg beschreitet weiter neue Wege. Erstmals soll es am Samstag, 23. März, eine gemeinsame Jahreshauptversammlung der acht Bernburger Feuerwehren im Kurhaus in Bernburg geben.

Auch Dank an die Familie

Aus gutem Grund, wie Stadtwehrleiter Tilo Timplan sagt: „Wir wollen damit vor allem das Gemeinschaftsgefühl der Truppe stärken und danke sagen.“ Denn es sei gar nicht selbstverständlich, dass die Ehrenamtlichen Tag und Nacht ausrücken, um Menschenleben zu retten, Brände zu löschen und Unfallfahrzeuge zu bergen. „Wir möchten mit der Veranstaltung auch den Partnerinnen und Partnern danken, die uns unterstützen und den Rücken frei halten“, sagt Timplan. Deshalb seien auch sie herzlich zur großen Veranstaltung eingeladen.

216 aktive Kräfte in acht Wehren

Jeder einzelne der 216 aktiven Kräfte habe eine Einladung erhalten und ist zur Veranstaltung willkommen. In dieser soll es aber nicht nur um Einsatzzahlen gehen, sondern auch um das gemeinsame bessere Kennenlernen, damit auch die Kameraden der verschiedenen Ortsfeuerwehren in Zukunft noch besser zusammenarbeiten können. Dabei hofft Stadtwehrleiter Timplan auch auf die Unterstützung der Bernburger Unternehmen, zu denen die Retter in Notfällen ausrücken. Denn die Veranstaltung im Kurhaus sei nicht ganz günstig.

84 Firmen angeschrieben

Insgesamt 84 Firmen aus Bernburg und Umgebung hat er deshalb angeschrieben, mit der Bitte, die Veranstaltung finanziell zu unterstützen. Denn, so Timplan: „Wir möchten mit der etwas anderen Jahreshauptversammlung ein neues Wir schaffen.“ Auch, damit die Zahl der aktiven Kräfte weiter steigt oder zumindest nicht wieder sinkt. „Natürlich brauchen sich die Bürger für den Zeitraum der Veranstaltung keine Sorgen machen. Wir haben einsatzbereite Einheiten mit Fahrzeugen vor Ort und zusätzlich unterstützen uns unsere benachbarten Feuerwehren aus den anderen Kommunen“, so Timplan.

So kann man unterstützen

Spenden für die Feuerwehr und für die Veranstaltung an: Verein zur Förderung des Feuerwehrgedanken; Volksbank Börde/Bernburg, IBAN: DE27 8106 9052 0002 5424 63, BIC : GENODEF1WZL, Verwendungszweck „Unterstützung Freiwillige Feuerwehr Bernburg (Saale)“