Peissen/MZ/sus. - Zu einem Brand am Gas-Speicher UGS Katharina in Peißen mussten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Peißen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausrücken. Wie der Betreiber VNG Gasspeicher GmbH mitteilt, war am Sonntag gegen 0.28 Uhr in der Verdichterhalle ein Frequenzumrichter, also ein elektrisches Bauteil, in Brand geraten. Es sei zu keinem Zeitpunkt zu einem Gasaustritt gekommen, versichert der Betreiber laut Pressemitteilung. In der Verdichterhalle wird das Gas laut Madlen Geyer von der VNG Gasspeicher GmbH verdichtet, um es anschließend in den Untergrund zu pressen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.