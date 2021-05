Reisende ohne Fahrkarte: Krach im Zug sorgt für Polizeieinsatz

Bernburg - Drei Reisende in einer Regionalbahn haben am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr einen Polizeieinsatz am Bahnhof Bernburg ausgelöst. Die drei waren ohne Fahrkarten unterwegs und fielen bei einer Kontrolle auf. Dabei fingen sie laut Polizei an zu streiten. Die Polizei wurde ...

Drei Reisende in einer Regionalbahn haben am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr einen Polizeieinsatz am Bahnhof Bernburg ausgelöst. Die drei waren ohne Fahrkarten unterwegs und fielen bei einer Kontrolle auf. Dabei fingen sie laut Polizei an zu streiten. Die Polizei wurde alarmiert.

Sie wartete am Bahnhof Bernburg, um notfalls eingreifen zu können, sollte der Streit eskalieren, so ein Polizeisprecher. Die drei Zuggäste wollten weder bezahlen, noch den Zug in Bernburg verlassen. In Bernburg kam es zu Verzögerungen im Fahrplan, da sich die drei auch hier noch trotz einer Überzahl an Polizisten ein Wortgefecht lieferten. Erst nach gut zwei Stunden konnte die verbale Auseinandersetzung beendet werden. Die drei Einsatzfahrzeuge zogen gegen 21.15 Uhr ab. Zu tätlichen Auseinandersetzungen sei es nicht gekommen, so die Polizei. (mz)