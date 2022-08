Regionale Wildblumen aus Gröna

Robuste, bienenfreundliche und heimische Pflanzen. Ein Grönaer Ehepaar wagt den Schritt und baut auf vier Hektar Land Wildblumen an. Sie wollen die heimische Natur schützen und für mehr Blühstreifen sorgen.

Gröna/MZ - Viel haben sich Marie und Sascha Fritzsch aus Gröna vorgenommen. Vier Hektar Land will das Paar bestellen. Doch statt Getreide bauen sie regionale Wildblumen auf ihrem Feld an. Die ersten Blumen stehen bereits und strecken, trotz Trockenheit und Hitze, ihre Blüten in den Himmel. Doch bis die erste Pflanze auf dem Feld bei Gröna gekeimt ist, war es für die Naturschützer ein weiter Weg. Buchstäblich.