Raubüberfall auf Geschäft am Bernburger Markt vereitelt

Mit einem Messer wollten zwei Männer am Bernburger Markt Geld erbeuten.

BERNBURG/MZ/TAD - Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Dienstagmorgen am Bernburger Markt gekommen. Gegen 9.25 Uhr betraten zwei bisher unbekannte Männer das Tabak- und Spirituosengeschäft Vahl und verlangten mit Hilfe eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach einer Rangelei mit dem Geschäftsinhaber flüchteten die beiden Räuber ohne Beute in Richtung Breite Straße. Die Fahndung der Polizei nach ihnen läuft derzeit. Der Mann mit dem Messer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine helle Mütze sowie eine FFP2-Maske.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei, gern auch telefonisch unter 03471/37 90, entgegen.