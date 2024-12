Einkaufssituation in der Saalestadt könnte sich schon bald bessern.

Rat stimmt Edeka-Bebauungsplan in Nienburg zu

Im August wurde die Edeka-Filiale in Nienburg geschlossen. Jetzt hat der Stadtrat dem Bebauungsplan für einen Neubau zugestimmt.

Nienburg/MZ. - Der Nienburger Stadtrat hat bei seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan Nr. 1/2014 „Ernst-Thälmann-Allee/ Ecke Georg-Müller-Straße“ beschlossen. Schaut man sich diesen Beschluss genauer an, geht es um den geplanten Neubau eines Edeka-Marktes in der Stadt an der Saale.