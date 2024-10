Bei einer Radtour von Nienburg nach Grimschleben und einem Familienfest am Schafstall konnten Gäste am Sonnabend einiges erleben – und Spannendes zur Verkehrssicherheit lernen.

Radtour und Familienfest: Vereine trotzen in Nienburg und Grimschleben dem Wetter

Nicole Strohmeyer (v.l.), Andrea Vogel und Silke Sametschek boten verschiedene selbstgebackene Kuchen an.

Nienburg/MZ - Die Idee eines Verkehrspräventionstages stand am Anfang. Alice Jahn, Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums an der Nienburger Johannistraße – Träger ist der Rückenwind e.V. Bernburg – hatte diesen Einfall. „Wir arbeiten schon lange und gut mit dem Wasserturmverein – der Verein mit dem langen Namen – und dem Schafstallverein zusammen. Deshalb habe ich mich mit beiden abgestimmt.“ Daraus entstand die Veranstaltung am vergangenen Sonnabend im Nienburger Ortsteil Grimschleben.