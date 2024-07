Wegen versuchter Vergewaltigung steht ein gebürtiger Bernburger derzeit in Magdeburg vor Gericht. Dem psychisch kranken Mann fehlt laut Gutachter die Einsicht in die Notwendigkeit einer Behandlung.

Bernburg/Magdeburg/MZ - Er werde sich nicht mehr zu seiner Biografie und der Tat äußern, keine Fragen beantworten. Lars W. gibt sich seit Prozessbeginn schmallippig. Seine halbherzige Entschuldigung bei der Frau, die die traumatische Erinnerung an die versuchte Vergewaltigung wohl für den Rest des Lebens begleiten wird, wie die Staatsanwältin feststellt, dürfte das Gericht nicht als strafmindernd betrachten.

Als die letzte Zeugin gehört wurde, die der heute 30-Jährige beschimpft und mit dem Tod bedroht hatte, gibt es keine Regung. Die 39-Jährige erlebte den einst freundlichen Mann damals anders als sonst. Der Betreuer von Lars W. erinnert sich, dass er zunehmend auffällig wurde, selbst Medikamente absetzte, und in einem „total desolaten psychischen Zustand“ war.

Behandlung laut Gutachter dringend nötig

Gutachter Bernd Langer unterstreicht mehrfach, dass er diese Todesdrohung „sehr, sehr ernst“ nimmt. Er hatte Lars W. schon 2018 nach einer Straftat mit sexuellem Hintergrund in Köthen begutachtet. Damals habe er die Psychose, unter der der Angeklagte unterdessen stark leidet, nicht diagnostizieren können. Auch in Karlsruhe, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe absaß, wurde keine Psychose gesehen, beim Aufenthalt in der U-Haft in Raßnitz hielt man eine derartige Erkrankung „für möglich“, konnte das in der kurzen Haftzeit aber nicht abklären.

Langer geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt keine Psychose-Diagnose hatte. Beim bis dahin „Bagatellkriminellen“, der stark von sich eingenommen ist, „schimmerte nur noch schwach die Persönlichkeit hinter der schizophrenen Psychose“, so der erfahrene Mediziner. Jede Behandlungs- und Krankheitseinsicht fehle.

Im Haftkrankenhaus Leipzig, wo W. untergebracht ist, sei er stark psychotisch gewesen. „Unbehandelt geht eine große Gefährlichkeit von Lars W. aus. Da spanne ich den Rahmen bis zum Tötungsdelikt.“ Langer mahnt eine medizinische Behandlung an. Er bejahe eine Sicherungsverwahrung und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft

Die Staatsanwältin plädierte auf vierjährige Haft, von der sechs Monate durch die bisherige Inhaftierung und Unterbringung abgezogen werden. Wegen der Gefährlichkeit sehe sie keine Alternative zur Sicherungsverwahrung.

Strafverteidiger Perry Andrae sprach sich für die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik aus. Die 1. Strafkammer des Landgerichts will ihr Urteil am Donnerstag verkünden.