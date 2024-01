In der Saalestadt und auch um Umland türmen sich die Berge von Gläsern und Flaschen an den Entsorgungsplätzen. Warum das so gekommen ist und wie es damit weitergeht.

Bernburg/Nienburg/MZ. - Der Ärger mit dem Altglas in und um Bernburg reißt nicht ab. Nachdem im Dezember der Vertrag mit der einstigen Firma ausgelaufen war und es einige Tage dauerte, bis neue Container des neuen Entsorgers aufgestellt waren, hat sich nun ein ganz anderes Problem aufgetan. Zu finden ist das derzeit an nahezu allen Altglas-Containerplätzen in Bernburg und über die Stadtgrenzen hinaus. Etwa am Blauen Berg in Nienburg. Randvoll sind auch dort die Glascontainer, vor allem die für Weiß- und Grünglas, was zur Folge hat, dass die Gurkengläser, Wein- und Schnapsflaschen einfach an den Container abgestellt wurden.