Polizist soll Strafe zahlen

Bernburg/MZ - Verteidigerin Daniela Krumpe forderte vehement einen Freispruch für ihren Mandanten, der die Straftaten bis zuletzt bestritten hatte. Staatsanwaltschaft und Gericht beurteilten die rechtliche Sachlage jedoch völlig anders. Im Prozess gegen einen 31-jährigen Polizeibeamten hat Strafrichter André Stelzner am zweiten Verhandlungstag eine Entscheidung getroffen. Er verurteilte den Dessauer, der seit 13 Jahren mit einer 39-Jährigen in einer festen Beziehung lebt, zu einer Geldstrafe in Höhe von 17.600 Euro. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, ist der Mann seinen Job im Staatsdienst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit los.