Polizei sucht weiter Zeugen nach Bahnunfall in Bernburg

Bernburg/MZ/KT. - Nach dem Vorfall am Freitagnachmittag auf den Gleisen in Roschwitz sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte gegen 16.30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich des Haltepunktes Bernburg-Roschwitz informiert. Eine Regionalbahn von Bernburg nach Halle kollidierte mit einer Streugutkiste, die sich daraufhin unter dem Zug verkeilte.

Im Zug befanden sich rund 25 Reisende, die unverletzt blieben. Die Bundespolizei hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Freitagnachmittag, 28. März, Personen an oder in der Nähe der Bahngleise, am Haltepunkt Bernburg-Roschwitz gesehen, die womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Unterdessen fordern Anwohner, dass am Bahnhaltepunkt Roschwitz Kameras installiert werden sollten. Auch, um solche Vorfälle künftig zu verhindern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei entgegen unter: 0391/56 54 95 55 oder 0800/ 688 80 00.