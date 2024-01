Aus dem Maßregelvollzug in Bernburg ist am Samstag ein Patient geflüchtet. Die Polizei hat den Mann nun finden können.

Polizei schnappt 21-Jährigen nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug in Bernburg

Bernburg/MZ/KT. - Die Polizei kann einen Fahndungserfolg verbuchen. Seit dem 30. Dezember wurde nach einem 21-jährigem Mann gesucht, der im Rahmen seiner Vollzugslockerung aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet war.

Der Gesuchte wurde nach Angaben aus dem Revier nun am Donnerstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Magdeburg aufgegriffen und in den Maßregelvollzug zurückgebracht. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin erfolgreich eingestellt. Der Mann hatte eine begleitete Gruppenführung genutzt und sich unter Vorwand im Gebüsch versteckt und war dann abgehauen.

Dort war er kurze Zeit später nicht mehr auffindbar. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen drogen- und alkoholabhängigen Straftäter, der u.a. wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Er ist seit Februar 2023 im Maßregelvollzug untergebracht.