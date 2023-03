In Absperrung gefahren Kameraden schockiert: Transporterfahrer fährt in Einsatzstelle - Drei Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Unfall am Rande eines Löscheinsatzes der Feuerwehr in Löderburg sind am Donnerstag drei Feuerwehrleute verletzt worden. Was die Polizei zum Motiv des Mannes weiß.