Pobziger Sportler haben mit viel Eigeninitiative ihren Fußball-Platz saniert

Am 6. August soll das neue Schmuckstück eingeweiht werden. Was die Mitglieder des Vereins bisher alles geleistet haben.

Marcel Mlejnek (links) und sein Vater Frank Mlejnek absolvierten am Samstag mit einigen anderen Vereinsmitliedern den nächsten Arbeitseinsatz auf dem Pobziger Sportplatz, der am 6. August offiziell eingeweiht wird.

Pobzig/MZ - Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht in der Fußballszene des Salzlandkreises verbreitet: Mario Hesse, Kapitän des Verbandsligisten SC Bernburg, wird in der kommenden Saison für die Spielgemeinschaft FSV Eiche Pobzig/FSV Nienburg II auflaufen. In der Kreisliga, vier Spielklassen tiefer als bisher. Für den Wechsel gibt es gute Gründe. Nicht nur, dass der Edeltechniker Vater wird, nach Latdorf zieht und sich mehr Zeit für seine neue Familie nehmen möchte. Sein neuer Verein ist auch eines der Musterbeispiele im Salzlandkreis dafür, was sich alles mit ehrenamtlichem Engagement bewegen lässt. „Ihm gefällt die Atmosphäre und der Zusammenhalt bei uns“, sagt Vereinschef Marcel Mlejnek.