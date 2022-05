Pflegeheime in Bernburg: Warum es bei der Qualitätskontrolle an Transparenz fehlt

Prüfbericht? Brauchen sie nicht: Bewohnerin Lieselotte Zühlke und Ergotherapeutin Daniela Kramer fühlen sich im „Rosengarten“ auch so wohl.

Bernburg/MZ - Die Entscheidung für einen Platz im Altersheim ist keine einfache. Schließlich ist es oft die letzte Heimstatt der Senioren, viele Jahre leben sie mitunter in den Einrichtungen. Doch wie gut ist die Pflege in den Häusern der Region? Wo liegen die Stärken und Schwächen der Heime? Um Angehörigen und Interessenten dabei eine Orientierung zu geben, werden die Einrichtungen regelmäßig geprüft und die Berichte anschließenden veröffentlicht. Zumindest sollte das so ein. Allerdings: Im Salzlandkreis ist es für die Bürger mitunter nicht einfach, einen Blick auf die Bewertungen zu werfen.