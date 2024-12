In wenigen Tagen wird das alte Jahr auch in Bernburg und Umgebung verabschiedet.

Bernburg/MZ. - Kaum ist Weihnachten vorbei, steht schon der nächste Höhepunkt an. In wenigen Tagen feiern wir den Abschied vom alten Jahr und begrüßen das neue Jahr 2025. Wer auf große Silvesterpartys steht, der ist Bernburg und Umgebung genau richtig. Während das geplante große Feuerwerk auf dem Lindenplatz in diesem Jahr nach den schrecklichen Ereignissen in Magdeburg abgesagt wurde, finden entlang der Saale andere Feierlichkeiten trotzdem wie geplant statt.