Poley/MZ - Es ist eine feste Größe im Brauchtum: das Osterfeuer. Üblicherweise am Karsamstag versammeln sich auch in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Menschen um die flammenden Holzstapel. In Poley – einem 500-Einwohner-Ort im Salzlandkreis – beginnt jedoch bereits einige Tage vor dem Fest ein ungewöhnlicher Feuerbrauch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.