Am 1. Mai erwartet das Örtchen Strenznaundorf wieder viele hunderte Oldtimerfans. Inzwischen gehört das Treffen laut Veranstalter zu einem der größten in Mitteldeutschland. Das ist dort zu erleben.

Ansturm der kultigen DDR-Zweiräder: Was Besucher beim Treffen in Strenznaundorf erwartet

Weit mehr als 2.000 Besucher haben zum DDR-Zweiradtreffen die Festwiese in Strenznaundorf gestürmt.

Strenznaundorf/MZ. - Am Anfang vor sechs Jahren war es ein überschaubarer „Anflug“ von Schwalben, Staren und Sperber. Doch schon im vergangenen Jahr ist das DDR-Zweirad-Treffen des Ost-Krad-Kombinats, das zum Heimatverein in Strenznaundorf gehört, laut Veranstalter zu einem der größten Treffen dieser Art in ganz Mitteldeutschland geworden. Mehr als 1.400 Fahrzeuge wurden damals gezählt. „In diesem Jahr dürfen es gern genauso viele oder sogar noch mehr werden. Wir sind vorbereitet“, sagt Mitorganisator Christian Gensow, der selbst großer Ost-Krad-Fan ist.