Bernburg/MZ. - Ein schwarz-goldener Bär wie in Origami-Technik gefaltet. Das Schloss als Silhouette im Hintergrund. Es ist reduziert, modern und sicher im ersten Moment sehr überraschend. So sieht es aus, das Plakat für den Sachsen-Anhalt-Tag vom 5. bis 7. Juni 2026 in Bernburg, das am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.