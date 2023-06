Teilnehmerrekord zur 7. Auflage bei Pneuhage in Bernburg. Vor allem Ostfahrzeuge rollen auf das Gelände – mit vielen kuriosen Beifahrern.

Oldtimertreffen in Bernburg

Bernburg/MZ - Der Rekord ist schon 38 Minuten nach der Eröffnung zum Greifen nah gewesen. „Im vergangenen Jahren waren hier 230 Fahrzeuge dabei, jetzt sind wir schon bei 200!“, sagte Organisator Steffen Schwind.

Der Niederlassungsleiter der Pneuhage-Filiale in Bernburg hatte vor sieben Jahren das Oldtimertreffen ins Leben gerufen, zu dem am Sonnabend erneut eingeladen wurde und bei dem am Ende problemlos der Besucherrekord mit mehr als 270 Fahrzeugen geknackt wurde.

Im Video: 7. Oldtimertreffen bei Pneuhage in Bernburg

Video: Großer Andrang beim 7. Oldtimertreffen bei Pneuhage in Bernburg (Kamera: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann)

„Ich bin privat schon immer oldtimerbegeistert gewesen und seit der Jugend Mitglied im Simson-Club in Kleinpaschleben“, erzählte Steffen Schwind. Auch etliche seiner Kunden, die tagtäglich in die Filiale kommen, haben Oldtimer zu Hause stehen. „So war irgendwann die Idee des Treffens geboren“, erinnerte sich Steffen Schwind, der am Wochenende selbst mit seinem roten Barkas aus dem Baujahr 1979 als Erster auf den Platz rollte.

Reifenwagen aus 1954 mit dabei

Und sogar Pneuhage selbst ließ zu diesem Anlass einen alten DKW des Baujahres 1954 aus Karlsruhe vorfahren, der einst sogar die Reifen zu den Kunden transportierte.

Pitti und der Sandmann als Beifahrer

Martin Wicht aus Weddersleben mit Sohn Marlon und Moppi, Schnatterinchen, Pitti, Sandmann und Frau Elster. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die Teilnehmer kamen ebenfalls von weit her, unter anderem aus dem Raum Halle, Dessau und Harz. So wie Martin Wicht aus Weddersleben bei Quedlinburg. Er hatte nicht nur Frau Anja und Sohn Marlon als Beifahrer in seinem grünen Wartburg Tourist dabei, sondern auch noch menschengroße Figuren, die die meisten noch aus den Sandmännchen-Folgen ihrer Kindheit kennen dürften: „Mit Pitti, Schnatterinchen, Moppi, dem Sandmann und Frau Elster sind wir immer unterwegs“, erzählte der 39-Jährige, für den vor allem die Ostfahrzeuge Kult sind. Und davon gab es noch viele weitere zu bestaunen.

Seltener Zeltanhänger

Unter anderem auch die Krause Duo von Andreas Jüdicke: „Sie ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist eine der Letzten, die vom Band lief und eine, die mit E-Start ausgestattet ist“, erzählte der Oldtimerfan aus dem Osternienburger Land, der aber bis vor kurzem viele Jahre in einem Bernburger Autohaus tätig war. „Es ist schön, hier viele wiederzutreffen und sich auszutauschen“, sagte Andreas Jüdicke, der neben der Krause Duo auch noch seinen Wartburg samt seltenem Campinganhänger der Marke Rhön Universal mit dabei hatte.

Diesen wollten sich so einige Besucher aus nächster Nähe anschauen. Unter anderem auch Raimund Steinkopf und Siegfried Mittelstraß. Seit einigen Jahren sind sie große Fans dieses Oldtimertreffens. Vor allem, um sich die alte Technik anzuschauen. Und diese rollte bei der großen Ausfahrt sogar als Kolonne durch Bernburg.

Fläche soll noch wachsen

„Wir freuen uns sehr, dass das Treffen so gut angenommen wird“, sagte Organisator Steffen Schwind, der die Ausstellungsfläche im kommenden Jahr noch erweitern möchte, damit auch jeder Teilnehmer einen Ausstellungsplatz bekommt.

Der zweijährige Henry durfte auf einem der Fahrzeuge Probesitzen. (Foto: Engelbert Pülicher)

„Wir haben schon zwei Nachbargrundstücke angemietet und wollen nun sogar noch ein drittes nutzen“, sagte der Veranstalter, der mit seinem Barkas nicht nur der erste war, der auf den Platz rollte, sondern derjenige, der als Letzter die Fläche verließ. Wenn es nach ihm geht, darf das im kommenden Jahr auch gern wieder so sein.