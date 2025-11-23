Sie können eigene Gestecke aus Tannengrün herstellen, Figuren aus Filz und anderes mehr. Außerdem laden Buden zum Bummeln und Verweilen ein.

Ohne Stress und im Lichterschein: Besucher genießen besondere Atmosphäre in der Ökotstation

Neugattersleben/MZ. - Rosa, ja rosa soll das Kleidchen des Engels werden. Das gefällt Ida Lieselotte am besten. Die Fünfjährige bastelt den Engel mit ihrer Mama Annekathrin Schulz am Samstag in der Ökostation Neugattersleben zum Wintermarkt „Winterlicher Lichterzauber“ am Stand der Kinderstadt Bärenhausen. Erstmals war die Kinderstadt auf dem Wintermarkt vertreten und sollte natürlich vor allem die jungen Besucher ansprechen.