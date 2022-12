Notstand in Kitas und Schulen in und um Bernburg

Bernburg/MZ - Wie leer gefegt sind derzeit so manche Schulklassen in und um Bernburg. Nicht viel besser sieht es auch in den Krippen und Kindertagesstätten aus, in denen mancherorts nur noch ein gesundes Kind in der Gruppe übrig geblieben ist. Mit voller Wucht ist eine starke Erkältungswelle durch die Region gerollt und legt immer mehr den Betrieb der Einrichtungen lahm. „Die personelle Lage in den Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bernburg ist derzeit krankheitsbedingt äußerst angespannt. In allen Einrichtungen befinden sich aktuell diverse Erzieher und Erzieherinnen im Krankenstand“, sagt Bernburgs Stadtsprecherin Julia Tarlatt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.