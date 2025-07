In die Jahre gekommen

Der Eingangsbereich des Klubhauses "Maxim Gorki" in Nienburg ist eingerüstet. Planen sind zum Schutz angebracht.

Nienburg/MZ. - Das Nienburger Klubhaus „Maxim Gorki“ ist in die Jahre gekommen. Von Außen sind Alterserscheinungen auch für den Laien sichtbar. Der Putz löst sich, Baumaterial bröckelt. Seit einiger Zeit sperrt ein Bauzaun das Gebäude in der Calbeschen Straße in Nienburg ab.