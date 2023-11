Gastronomie im Salzlandkreis Nicolaicafé in der Breiten Straße in Bernburg eröffnet wieder - was Tobias Kranig vorhat

Nach dem Schiff in Gröna übernimmt Tobias Kranig nun auch die Gastronomie im alten Ackerbürgerhof an der Breiten Straße in Bernburg. Was er dort plant.