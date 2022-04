Nici aus Bernburg bringt ersten Song „Mut“ heraus, der von Depressionen handelt

Bernburg/MZ - Wenn man in „Nicis“ ersten Song reinhört, würde man meinen, die Sängerin sprüht nur so vor Lebensfreude und will mit den Tönen aus der Ukulele auch alle anderen mitreißen zum Tanzen, Feiern und fröhlich sein. Doch das war nicht immer so, erzählt die Musikerin, die in Bernburg aufwuchs und ihre Teenagerzeit in Cörmigk verbrachte. „Ich war krank, weil bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung durch ein Trauma festgestellt wurde“, sagt die 35-Jährige. Vor allem die Musik half ihr aus der Depression.