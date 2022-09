Neustart am Saalplatz in Bernburg - Britta Kaatz übernimmt Friseursalon ihrer Chefin

Isabell Göhler (von links), Doreen Haake und Britta Kaatz heißen die Kunden im Friseursalon „Harmonie“ am Saalplatz willkommen.

Bernburg/MZ - Ein bisschen ungewohnt ist der Friseurbesuch schon, wenn die Kunden das bekannte Geschäft am Saalplatz in Bernburg betreten. Der „Parkplatz“ für die Rollatoren befindet sich nun woanders, genauso wie die Frisierplätze. „Wir haben ein bisschen umgeräumt und renoviert“, sagt Britta Kaatz. Die neue Betreiberin des Friseursalons „Harmonie“ hat bislang keine Minute diesen Schritt bereut, obwohl er ein großer war. „Ich habe 21 Jahre hier als Angestellte gearbeitet, als meine Chefin nun in Rente gegangen ist, hab ich entschieden das Geschäft weiter zu führen“, erzählt die 42-Jährige - zur großen Freude der Kundschaft und ihren beiden Kolleginnen, die sich keinen neuen Friseur für ihre Haare bzw. als Arbeitsplatz suchen mussten.