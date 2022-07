Neuer Riesentank für das THW in Bernburg

Bernburg/MZ - In einige müde Augen haben am Freitag die Teilnehmer bei der feierlichen Übergabe des neuen 10.000-Liter-Tanks in der Halle des Technischen Hilfswerks (THW) in Bernburg geblickt. Laut Ortsbeauftragtem Jörg Däumichen waren einige Mitglieder des THW am Donnerstag stundenlang auf der Saale im Einsatz, um einen Ölteppich zu entfernen. Dazu kam noch die Betreuung der anschließenden Skatenight durch die Stadt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<