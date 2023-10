Neuer Name, altes Team in der Bernburger Kalistraße

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Mz. - Die japanische Automarke Toyota ist schon kurz nach der Wende in Bernburg vertreten gewesen. Günter Schade eröffnete bereits Anfang der 1990er Jahre sein Autohaus an der Halleschen Straße, gegenüber der heutigen HEM-Tankstelle. Kurze Zeit später zog er in das neu gebaute Objekt an der Kalistraße um, das dann vom Autohaus Rohrschneider übernommen wurde.