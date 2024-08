Die Auguststraße soll in Höhe des Kinos neugepflasterte Fußwege und ein Asphaltband in der Fahrbahnmitte erhalten.

Bernburg/MZ. - Wie in den Vorjahren investiert die Stadt Bernburg auch 2025 knapp 1,5 Millionen Euro in ihr Instandsetzungsprogramm für kommunale Gehwege und Straßen. Sowohl der Bauausschuss am Mittwoch als auch Finanz- und Hauptausschuss in gemeinsamer Sitzung am Donnerstag billigten die von der Stadtverwaltung vorgelegten Pläne.