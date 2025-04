Die Kreisverwaltung hat am Freitag gemeinsam mit Unterstützern die sieben neuen Bootsanleger zwischen Könnern und Calbe eingeweiht. An wen sich das Angebot richtet.

Neue Stege an der Saale eingeweiht

An der Saale sind am Freitag die neuen Steganlagen feierlich eingeweiht worden.

Bernburg/MZ/KT. - Ein strahlenderes Wetter hätten sich die Vertreter der Kreisverwaltung nicht wünschen können. Im Beisein von Landrat Markus Bauer und Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow sind am Freitagvormittag die Steganlagen entlang der Saale feierlich eingeweiht worden. „Der Tourismus ist ein nicht wegzudenkender Wirtschaftsfaktor“, sagte Bauer.

Die Anlagen sollen ein weiterer Beitrag sein, neben dem Radtourismus auch den Wassertourismus weiter anzukurbeln. Ab sofort sind die Steganlagen in Alsleben, Großwirschleben, Gröna, Bernburg, Nienburg und Calbe für Kanuten, Wasserwanderer und Freizeitkapitäne von kleinen Sport- und Hausbooten freigegeben. Ende Mai wird der einzig feste Bau in Könnern das Angebot komplettieren. Der Bernburger Steg ist ausgestattet mit zwei Stromsäulen, einer Trinkwassersäule und Abwasserstation. Insgesamt wurden 4,6 Millionen Euro in den Bau investiert.