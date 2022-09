Neue Spielgeräte für Grundschüler in Baalberge

Bernburg/MZ - Bälle, Hula-Hoop-Reifen und Stelzen. All diese Gegenstände sind nigelnagelneu an der Grundschule Baalberge und in großen grauen Kisten verstaut. Zumindest so lange, bis die Pause beginnt. Dann stehen die Neuanschaffungen für die insgesamt 166 Erst- bis Viertklässler zur Verfügung. Gesponsert wurden die Sportutensilien im Wert von 1.000 Euro von der Salzlandsparkasse im Rahmen der Aktion „PS-Lose“.

