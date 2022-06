Neue Spiel- und Sportfläche für Grundschule

Mit fast 669.000 Euro ist der Schulhof der Franz-Mehring-Grundschule in Bernburg erneuert worden. Was in Zukunft noch alles geplant wird.

Bernburg/MZ - In den vergangenen Jahren haben umfassende Sanierungen an der Franz-Mehring-Grundschule stattgefunden. Über 669.000 Euro, unter anderem aus Mitteln zur Städtebauförderung, wurden allein in den Schulhof investiert. Am Donnerstag hat der Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Stadtrates deswegen seine Tagung in die Schule an der Karlstraße verlegt.