Latdorf/MZ. - Ihre Leidenschaft: Fußball spielen. Ihre Farben: Grün und Weiß. Ihre Aufgabe: Das Vereinsleben in Latdorf zu bereichern. Ihr Wunsch: Den Fußball wieder zurück in ihren Heimatort bringen. Ihr Verein: der SV „Fichte“ Latdorf. Vor zwei Jahren haben sich ehemalige und aktive Fußballer zu einer Freizeitmannschaft zusammengefunden, um gemeinsam zu kicken. Ihr Name: „Goldfüße“.