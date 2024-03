Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Baalberge/MZ - Die Ortsfeuerwehr in Baalberge hat in diesem Jahr Grund zu feiern: Bereits seit 125 Jahren sind Kameraden in dem Ort aktiv. Zu diesem besonderen Anlass hat Jens Conrad, der innerhalb der Wehr für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien zuständig ist, eine neue Festschrift erstellt.