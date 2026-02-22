Aber nicht alle Gemeinderäte halten das für angemessen.

Nach zwölf Jahren: Entschädigung für Gemeinderäte und Bürgermeister in Ilberstedt wird erhöht

Für die ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat Ilberstedt wird die Entschädigung erhöht.

Ilberstedt/MZ. - Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat Ilberstedt sollen die Ratsmitglieder künftig eine monatliche Pauschale von 68 Euro erhalten, der Bürgermeister 1.140 Euro. So zumindest lautet ein Beschlussvorschlag der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, über den jüngst der Gemeinderat Ilberstedt abstimmen sollte. Bisher gab es für die Gemeinderäte eine Pauschale von 40 Euro sowie 16 Euro Sitzungsgeld. Der Bürgermeister hat bisher 920 Euro erhalten.