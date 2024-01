Nach dem Feuer in einem Fahrradladen in Könnern kurz vor Weihnachten ist eine Welle der Hilfsbereitschaft für den betroffenen Inhaber Dirk Volkmann angelaufen. Wie es nun weitergeht.

Nach verheerendem Brand in Fahrradladen in Könnern rollt große Hilfe an

Könnern/MZ. - Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in einem Fahrradladen an der Magdeburger Straße in Könnern erinnern die Spuren auch jetzt noch an das Ausmaß des Feuers, das in dem Gebäude an Könnerns Hauptverkehrsader gewütet hat. Der Rauch ist zwar verflogen. Doch nun wird der Schaden erst einmal deutlich: Im Dach klaffen metergroße Löcher, Fenster und Türen sind geplatzt, etliche verrußte Fahrradrahmen liegen noch auf der abgeriegelten Fläche. Das Innere der Werkstatt und das einstige Geschäft sind völlig verkohlt.