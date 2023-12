Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren ist es am Freitagnachmittag in Könnern gekommen. Ein Fahrradgeschäft samt Werkstatt brannte komplett aus. Nun ermittelt die Polizei.

Mit Video: Fahrradladen in Könnern lichterloh in Flammen

Könnern/MZ - Dunkle Rauchschwaden haben am Freitagmittag den Himmel über Könnern plötzlich verdunkelt. Explosionen waren zu hören. Direkt an der Hauptverkehrsader, an der Magdeburger Straße, ging der Fahrradladen Bike Office samt Werkstatt lichterloh in Flammen auf.