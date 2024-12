Bei den zurückliegenden Herbststürmen sind immer wieder Bäume in Bernburgs Talstadt umgekippt. So schätzt Baumschutzexperte Heiko Hops die Lage ein und das rät er Autofahrern.

Bei dem Sturm am Donnerstag krachte am Rosenhag in Bernburg ein Baum auf die Straße.

Bernburg/MZ. - Die Schlagzeilen über Schäden in der Krumbholzallee in Bernburg bei schweren Herbststürmen reißen nicht ab. Erst in der vergangenen Woche krachte ein Baum auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer sah das zu spät und rammte den Stamm mit seinem Fahrzeug. Das Resultat: ein verletzter Fahrer und ein kaputtes Auto. Im Oktober musste die Fahrbahn sogar zwei Tage komplett für den Verkehr gesperrt werden, weil ein Baum auf die Straße zu stürzen drohte und auch die Feuerwehr wird regelmäßig in das Krumbholz gerufen, weil dort lose Äste herabzustürzen drohen. Aber wie gefährlich ist das Gebiet zwischen Kurhaus und Märchengarten „Paradies“ wirklich?