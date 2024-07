Nach dem Großbrand in einer Wohnanlage in Könnern ist die Hilfsbereitschaft groß. Dutzende Senioren haben ihr Zuhause verloren. So wird ihnen geholfen.

Mit Video: Nach Großbrand in Wohnanlage in Könnern - so geht es für die betroffenen Senioren weiter

Könnern/MZ. - Wenn Fanni Sonntag vom Balkon schaut, sieht sie das ganze Ausmaß, das der verheerende Brand am Samstagmorgen in ihrer Wohnanlage in Könnern angerichtet hat. Auf einer Länge von mehr als 30 Metern ist das Dach eingestürzt, der Blick frei in die völlig verkohlten Zimmer, in denen ihre Nachbarn wohnten und nun ihr Zuhause verloren haben.