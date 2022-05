Nach Großbrand an der Breiten Straße: Familie aus Bernburg findet neues Zuhause

Victoria Freitag und Sebastian Meder stehen in den Trümmern ihres verbrannten Schlafzimmers.

Bernburg/MZ - Auch einen Monat nach dem verheerenden Brand an der Breiten Straße in Bernburg steht das Leben von Victoria Freitag, ihrem Partner Sebastian Meder und den beiden Kindern Kopf. Sie haben bei dem Feuer alles verloren. Ihr Zuhause, ihre Möbel, Kleidung und sämtliche Erinnerungen. Was nicht verbrannte, schimmelt nun durch den Wasserschaden vor sich hin. Bei diesem Anblick kommen die schrecklichen Bilder dieser Nacht Ende April wieder hoch.