Mit mehr als 100 Kilometern in der Stunde ist der Bernburger in eine Radarfalle gerast.

Bernburg/MZ - Autofahrer, die auf der Bundesstraße 185/6n in Richtung Köthen unterwegs sind, kennen diese berühmt-berüchtigte Stelle hinter der Saalebrücke. Dort parken ab und an Polizeibeamte mit einem Wagen, der einen Blitzer auf der Rückbank hat. Und ein 41-jähriger Bernburger ist am 16. November 2022 in diese Radarfalle getappt. Das war jedoch nicht sein einziges Problem. Den Polizisten war außerdem bekannt, dass der ausgebildete Kfz-Mechatroniker zu jener Zeit ständig ohne Führerschein unterwegs gewesen ist – das hatte juristische Folgen.