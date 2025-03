Bernburg/MZ - Sie kennt nicht einmal die genaue Höhe ihres Schuldenberges und hat sich in finanzieller Hinsicht total vergaloppiert. Doch Not macht erfinderisch. Allerdings kommen das Arbeitsamt und die Justiz den meisten Betrügern auf die Schliche, die unberechtigt Leistungen vom Sozialamt bezogen haben. Die Staatsanwaltschaft warf der 52-jährigen gebürtigen Bernburgerin vor, in der Zeit zwischen dem 12. und 29. Februar 2024 unberechtigt Leistungen in Höhe von 641,44 Euro bezogen zu haben. Die Frau habe am 12. Februar einen Job beim Bauerngut angefangen, dies aber nicht rechtzeitig der Arbeitsagentur angezeigt.

